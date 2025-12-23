公開中のVシネクスト『仮面ライダーガヴ ギルティ・パルフェ』(監督：柴粼貴行)の大ヒットを祝し、「クリスマス直前!大ヒット御礼舞台挨拶」が2025年12月22日に東京・新宿バルト9にて催された。本イベントは全国約120館でライブビューイング(同時生中継)が実施され、同作に出演する知念英和、日野友輔、宮部のぞみ、庄司浩平が各地のファンに感謝の気持ちを伝えた。左から、宮部のぞみ、知念英和、日野友輔、庄司浩平チーム