ローソンは12月23日より、ローソンファーム山梨産シャインマスカットを使用したベーカリー「白いメロンパン(山梨県産シャインマスカットのジャム)」を発売する。本商品は、ローソンファーム山梨で栽培した程よい酸味が特長のシャインマスカットのジャムを使用したメロンパン。焼き上げたビスケット生地に、シャインマスカットのジャムをサンドしており、生地のシャリっと食感とさわやかなシャインマスカットの風味を楽しめるという