住宅ローンの新しい選択肢として注目されている「残価設定型住宅ローン(残クレ住宅ローン)」。月々の返済額を抑えられる点から、「無理なく家が買える」と感じる人も多いかもしれません。しかし、仕組みを十分に理解しないまま利用すると、定年後や老後の資金計画に思わぬ影響をおよぼす可能性があります。本稿では、残クレ住宅ローンの基本を押さえつつ、利用にあたって知っておきたいリスクや注意点を解説します。「残クレ住宅ロ