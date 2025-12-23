米Anthropicは、Webブラウザ拡張機能「Claude for Chrome」（ベータ版）の提供対象を有料プラン全体に拡大した。これまで段階的なパイロット提供にとどめられていたが、12月18日の更新で、Pro、Team、Enterprise 各プランで利用可能になった。Claude for Chromeは、ブラウザ内のサイドバーでチャットできるだけでなく、ユーザーの指示に沿ってWebページ上の操作（クリックや入力など）を代行するエージェント機能に対応する。近年