スコアメイクを左右するセカンドショットの精度を支えるのが、女子プロたちがこだわって使用するアイアンだ。今季海外メジャーを制した西郷真央と山下美夢有が使用するモデルをレポートする。【写真】西郷のアイアンには鉛がベッタリ！山下のアイアンは山型ソールが特徴【西郷真央】6I〜PW：ミズノ『JPX923 フォージド』（N.S.PRO 850GH neo S）※2022年発売『JPX923 フォージド』は、ミズノ独自のネック一体成型構造により、非