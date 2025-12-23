岩手県盛岡市は、高齢者が世代や場所を問わず取り組むことができる特性を持つeスポーツを体験し、生きがい創出・健康づくりの推進を目的とした「高齢者eスポーツ体験会」を実施した。盛岡市で「高齢者eスポーツ体験会」を開催盛岡市が開催した「高齢者eスポーツ体験会」は、盛岡市在住の65歳以上の高齢者を対象としたもので、令和7年度分については、2025年6月より開始し、7月・9月・10月・11月に計5回を実施。11月28日(金)には最