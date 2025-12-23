選手たちが続々と、「マスターズ」の招待状を受け取っている。昨年、プレーオフでローリー・マキロイ（北アイルランド）に敗れたジャスティン・ローズ（イングランド）は22日、主催するオーガスタ・ナショナルGCから届いた招待状を、自身のSNSに掲載した。【写真】ドレス満載女子ゴルフアワード写真集2026年のマスターズは4月9日に開幕。緑色の封書の中には、名前が手書きの美しい招待状。ローズは「マスターズはいつも、少し早