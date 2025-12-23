国立音楽大学在学中に『オールナイトフジコ』のフジコーズ2期生として活動したタレント・井手美希が、23日発売の『週刊FLASH』（光文社）グラビアに登場した。【写真】これはすごい！美ボディを大胆披露した井手美希水着グラビアで、ほどよく仕上がった美ボディを大胆に見せている。同誌には、ゆうちゃみ、天野ちよ、百田汐里、ほのか、豊田ルナ、井手美希、大嶋みく、斉藤優里、鳥海かう、杉浦みずきらも登場する。