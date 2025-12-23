プロ野球独立リーグ・日本海リーグに所属する石川ミリオンスターズは23日、前ロッテの岩下大輝投手（29）の入団が決定したと発表した。後日、入団会見を行うとしている。岩下は石川・能都町出身で星稜高から14年ドラフト3位でロッテ入団。腰や肘の手術、難病を乗り越えて141試合に登板し、25勝21敗17ホールド、防御率3・84。今季は1軍登板なしに終わり、戦力外通告を受けていた。岩下は「地元石川でまた野球が出来る環境を頂い