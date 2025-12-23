今年１月に離婚が成立した米歌手ジェニファー・ロペス（５６）と同俳優ベン・アフレック（３３）が２週続けて仲睦ましいツーショットが目撃され、復縁説が急浮上している。米芸能ニュースサイト「レイダー・オンライオン」によると、ロペスとアフレックは今週、ロサンゼルスのショッピングモール「ブレントウッド・カントリーマート」でクリスマス前のホリデーショッピングを楽しんでいる様子がみられた。アフレックと元妻で