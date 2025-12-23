シンガーソングライターの米津玄師（34歳）が、12月31日に放送される「第76回NHK紅白歌合戦」に、白組で出場することが発表された。劇場版「チェンソーマン レゼ篇」の主題歌「IRIS OUT」を披露する。「IRIS OUT」は、9月15日にリリースされ、わずか2か月で、ストリーミング累計2億再生を超え、ミュージックビデオは1億再生を誇る大ヒットソング。国内ストリーミングで ”史上最高”の週間再生数、“史上最速”での1億回再生など数