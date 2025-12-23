11月に40枚目のオリジナルアルバムを発売し、全国ツアー中の松任谷由実（71）。今年も1980年にリリースした「恋人がサンタクロース」が流れる季節がやってきたが、日本の音楽市場を牽引してきたユーミンは18歳の1973年、本名の「荒井由実」でデビュー。「あの日にかえりたい」などのヒットを飛ばし、76年11月、アレンジャーの松任谷正隆と結婚した。当時、毎年発表されていた『高額所得者公示制度』を参考にすると、この年の申告