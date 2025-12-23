正月恒例の箱根大学駅伝でエースが集うのは「花の2区」だが、21日に京都で行われた全国高校駅伝の男子は、福島の学法石川が2時間0分36秒の大会新記録で初優勝を飾った。同校で驚異的な走りを見せたのが、エース区間である「花の1区」（10キロ）で28分20秒で区間賞を獲得した増子陽太（3年）。昨年、八千代松陰（千葉）の鈴木琉胤（早大1年）がマークした日本人最高記録（28分43秒）を大幅に更新した。【青学大原晋監督コラム】箱