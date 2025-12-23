AIの進化によって、一からプログラムを入力しなくても自然言語でAIに指示してコーディングを行う「バイブコーディング」が可能になりました。OpenAIのGPT-5.2-Codex、AnthropicのClaude Code、GoogleのGemini CLI、Mistral AIのMistral Vibe CLIという4つのコーディングエージェントに地雷探しゲーム「マインスイーパー」を開発させた結果を、テクノロジー系メディアのArs Technicaが公開しています。We asked four AI coding agen