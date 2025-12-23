２１日深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」に元ＨＫＴ４８でタレントの村重杏奈が出演。恋愛観などが明かされた。とても仲の良い友人だというボディービルダーでタレントの横川尚隆とともに登場し、占い師のシウマさんが２人を占った。恋愛において匂いを重要視するという村重。「私、結婚できますか」というストレートな問いに「すぐできる」とシウマさんは即答。村重の結婚期は２０２６年からだと