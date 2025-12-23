日本時間午後１０時半に７－９月期の米国内総生産（ＧＤＰ）速報値が発表される。大方の予想は前期比年率換算３．３％増となっており、４－６月期の同３．８％増から成長が鈍化すると見込まれている。米アトランタ地区連銀の経済予測モデル「ＧＤＰナウ」は、７－９月期の米ＧＤＰを前期比年率換算３．５％増としており、７－９月期の米ＧＤＰ速報値が予想を上回る結果になるようであれば、ドルが買われ