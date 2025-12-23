◆第４２回ホープフルＳ・Ｇ１（１２月２７日、中山競馬場・芝２０００メートル）＝１２月２３日、栗東トレセンラヴェニュー（牡２歳、栗東・友道康夫厩舎、父ロードカナロア）は、ＣＷコースをゆっくりと周回した。筋肉が盛り上がり、２歳馬でも迫力が違った。友道調教師は「精神的に２歳馬離れしている。見た目もさらに良くなっている」と同馬のポテンシャルを高く評価している。２着に５馬身差をつけた新馬戦も強かったが、