◆第４２回ホープフルＳ・Ｇ１（１２月２７日、中山競馬場・芝２０００メートル）＝１２月２３日、栗東トレセンジャスティンビスタ（牡２歳、栗東・吉岡辰弥厩舎）は、坂路で６２秒７―１４秒３。軽快な脚取りで、柔らかさを感じる動き。父は先週の朝日杯ＦＳを勝ったカヴァレリッツォと同じ、サートゥルナーリア。吉岡調教師は「２頭でタイプは違うのですが、（こちらも）能力は高いと思います」とうなずいた。新馬戦と京都２