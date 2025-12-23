シンガー・ソングライターの米津玄師が大みそかの第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦（後７時２０分）に白組で出場することが２３日、同局から発表された。劇場版「チェンソーマンレゼ篇」主題歌として書き下ろしたヒット曲「ＩＲＩＳＯＵＴ」を披露する。米津は「今年も紅白歌合戦に出演させて頂けることを光栄に思います。今年で３回目になりますが、音楽を始めた当初は、紅白に３回も出演させて頂けるようになるとは思ってもみま