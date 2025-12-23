【新華社酒泉12月23日】中国は23日午前10時00分（日本時間同11時00分）、東風商業宇宙イノベーション実験区から運搬ロケット長征12号A遥（Y）1を打ち上げた。ロケットの第2段は予定軌道に投入できたが、第1段の回収に失敗した。飛行試験任務は基本的に成功した。