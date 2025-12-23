「ごみ清掃芸人」を自称するお笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一さんが自身のＸを更新。"今日のごみトリビア" を紹介しました。 【写真を見る】【ごみ清掃芸人】 「大掃除が多いのかマイクロビーズが多く出されていました」「分からないと飛び散ってしまいます」 【マシンガンズ滝沢】滝沢さんは、「マイクロビーズです！」と貼り紙の貼られたごみ袋の写真と共に、「大掃除が多いのかビーズクッションのマイクロビーズが