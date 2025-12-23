タレント・小島瑠璃子が２３日、３２歳の誕生日を迎えた。日付けが変わる時刻には、ＳＮＳを更新。２０２５年が「人生で最も過酷」な１年だったと振り返り、支えてくれた人たちへの感謝をつづった。２０２３年３月に当時、サウナ事業などを手がける会社の経営者だった男性と結婚。２３年１１月に長男（２）が誕生したが、夫は今年２月４日、２９歳で急逝した。小島は２２日深夜に、インスタグラムのストーリーズを更新。バー