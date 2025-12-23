国民民主党の玉木代表は、23日の記者会見で、自民党と「年収の壁」の178万円への引き上げで合意したことを踏まえ、「その先の政策に移っていきたい。未来先取り政党としての政策実現を強化していきたい」との考えを示した。玉木氏は会見の中で、去年12月に自民・公明・国民民主3党で結んだ「年収の壁」などに関する合意について言及し、「一定程度の一つの区切りを迎えたので、その先の政策に移っていきたい」と述べた。そして、「