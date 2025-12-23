SEVENTEENが、人気アニメシリーズ「BEASTARS」最終章のエンディングテーマを歌う。来年3月にNetflix（ネットフリックス）でグローバル公開される「BEASTARS FINAL SEASON」パート2のエンディング主題曲「Tiny Light」を担当することが決まった。所属事務所PLEDISが22日、発表した。韓国地上波のSBSは24日「どんな逆境がきても、あなたを絶対に離さないという真心のこもった歌詞を速いテンポのドラムとリズミカルなギター演奏に溶か