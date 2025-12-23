【奈月セナ写真集MADONNA】 12月23日発売 価格：4,400円 「奈月セナ写真集MADONNA」表紙 【拡大画像へ】 イマジカインフォスは、奈月セナさんの最新写真集「MADONNA」を本日12月23日に発売した。価格は4,400円。 本書は、女優・グラビアモデルとして活躍する奈月セナさんの写真集。奈月さんが様々な時代の「マドンナ像」に挑戦し、“女性の魅力がどう進化してきたのか”