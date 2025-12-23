十日町市で23日朝、崖下に転落した軽トラックの中で男性が死亡しているのが発見されました。死亡が確認されたのは十日町市に住む会社員の男性（58）です。警察によりますと23日午前7時過ぎ、十日町市南鐙坂で付近の会社に勤める人から「車が崖下に落ちているようだ」と警察に通報がありました。男性は運転席にいて、額に擦り傷がある状態で見つかったということです。軽トラックが発見された崖下は、道路と駐車場のそばの30メ}