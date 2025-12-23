午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１１９１、値下がり銘柄数は３６６、変わらずは４３銘柄だった。業種別では３３業種中２９業種が上昇。値上がり上位に医薬品、空運、証券・商品、海運など。値下がりで目立つのは輸送用機器、非鉄金属、ゴム製品。 出所：MINKABU PRESS