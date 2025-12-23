ゴールデンステイト・ウォリアーズ vs オーランド・マジック日付：2025年12月23日（火）開催地：チェイス・センター（San Francisco）最終スコア：ゴールデンステイト・ウォリアーズ 120 - 97 オーランド・マジック NBAのゴールデンステイト・ウォリアーズ対オーランド・マジックがチェイス・センター（San Francisco）で行われた。 第1クォータ&#