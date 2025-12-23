オリンピアコスは22日、ホセ・ルイス・メンディリバル監督との契約延長を発表した。なお、ギリシャメディア『Macedonian Press Agency』によると、期間は2027年夏までとのことだ。バスクの老将は、ギリシャでの旅を続ける。1961年3月14日生まれのメンディリバル氏は現在64歳。バスク最大のクラブであるアスレティック・ビルバオの育成年代で経験を積んだ後、これまでに、MF乾貴士らを指導したエイバルやオサスナなどの国内複数