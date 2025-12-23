津田駒工業 [東証Ｓ] が12月23日後場(15:00)に業績修正を発表。25年11月期の連結経常損益を従来予想の3億円の黒字→1.8億円の赤字(前の期は2.8億円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した6-11月期(下期)の連結経常利益も従来予想の6.6億円→1.8億円(前年同期は3.1億円)に72.6％減額し、一転して43.3％減益計算になる。 株探ニュース