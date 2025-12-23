23日の外国為替市場のドル円相場は午後3時時点で1ドル＝156円00銭前後と、前日午後5時時点に比べ1円49銭の大幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝183円65銭前後と1円07銭の大幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース