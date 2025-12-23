元ドジャースのジョー・ケリー投手が22日（日本時間23日）、米ポッドキャスト番組『Baseball Isn’t Boring』にリモート出演。現役引退を明らかにした。大谷翔平投手に背番号17を譲り、ポルシェを贈呈されたことで日本でも名を知られた剛腕だが、昨季は肩の故障で戦線離脱。35登板で32イニング、1勝1敗、防御率4.78の成績に留まった。今季は未所属で懸命なリハビリを続けていたが、オファーは届かな