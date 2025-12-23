2024年に全国公開された日本発のサメ映画「温泉シャーク」は、続編「温泉シャーク2九州大決戦」を2026年夏公開に向けて制作中です。しかし前作以上に登場するサメが増えたことで、制作現場は“悲鳴”不足に。公式Xが急きょ「皆様の『断末魔』を緊急公募します」と呼びかけました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】「温泉シャーク」は特撮×温泉×サメの大群でおくる、日本発のサメ映画。2023年に実施したクラ