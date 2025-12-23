三菱商事がカザフスタンの政府系金属資源会社と、半導体製造などに使われるレアメタル（希少金属）の一種、「ガリウム」の調達契約を締結したことがわかった。来年７月をめどに同国で生産を開始し、全量を日本に輸出する。世界生産をほぼ独占する中国が輸出規制を強める中、日本にとっては調達網の多角化と安定供給が図れる。三菱商事の金属資源子会社「三菱商事ＲｔＭジャパン」が１６日、カザフスタンの政府系金属資源会社「