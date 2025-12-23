「FANTASTICS」佐藤大樹（30）が23日、コメンテーターを務める日本テレビ「DayDay.」（月〜金曜前9・00）に生出演。日本人メジャーリーガーとの意外な交流を明かし、スタジオを驚かせる場面があった。この日、MCの山里亮太が自ら街に出て、人々の関心事を調査する「ジカギキ」を放送。日中関係や、子ども・子育て支援金制度などさまざまな話題が上がる中、WBCのチケットについても話題が及んだ。VTRを終わり、意見を求められ