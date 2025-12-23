小中高生の心身の不調を学習用端末を使い、学校や親が把握し、受診につなげるシステムの利用が広がっている。小児科医らが構築し、約２０の市町の学校が使った。不調に早期に気づき不登校を防ぐ狙いがあり、診療で欠席がちな子どもが半減したとの報告もある。専門家は全国での実施を勧めている。不眠や頭痛、友人関係や学業面のストレスなど、心身の不調を機に子どもが学校を休むケースは多い。文部科学省の調査では、２０２４