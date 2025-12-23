女優の木村文乃（38）が23日、自身のインスタグラムを更新。コンビニで“発見”したスイーツについて伝えた。木村はストーリーズで、2歳になる我が子を保育園へ届けたことを報告。「整体でガタガタの身体整えて仕事に向かう前のフラッと入ったコンビニで」と書き出した。続けて「やっと見つけた嬉しい」と、フルーツポンチのカップを手にした写真をアップ。「店舗まで買いに行くファンです」と明かし、「近江屋洋菓子店」