片山財務相は２３日の閣議後の記者会見で、外国為替市場での円安・ドル高の動きについて、「ファンダメンタルズ（経済の基礎的条件）を反映しているとは到底思えない。投機的と言ってよい動きだ」と指摘した。その上で、「行き過ぎた動きに対しては対応を取る」と述べ、市場の動きをけん制した。政府・日本銀行による円買い・ドル売りの為替介入の可能性については、「私はフリーハンドだ」と強調した。市場では為替介入への警