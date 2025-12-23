漫才コンビ「矢野兵動」の兵動大樹（55）が23日までにYouTubeを更新。今年3月に比べて10キロのダイエットに成功したことを明かした。兵動は大阪マラソン（2026年2月22日）にエントリー、完走を目指している。YouTubeでは「3月は体重95キロあった。90キロの壁を破るのに時間がかかったけど、今は85〜86キロまで落とすことができた」と報告。トレーニングで兵庫・武庫川沿いを3キロジョギングして心地よい汗をかいた。兵動は過去2年