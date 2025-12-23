BOYNEXTDOOR（ボーイネクストドア）の日本での人気が韓国で認められた。20日にソウル市内の高尺（コチョク）スカイドームで開かれた「MMA2025」で、4部門を受賞した。注目は「JAPAN FAVORITE by U NEXT」受賞で、同賞は日本の音楽ファンの投票で決まる。他には、今年を輝かせた最高のチームに該当する「トップ10」、100万ストリーミングを達成した曲を保有したグループに与える「ミリオンズトップ10」、最高のK−POPボーイグループ