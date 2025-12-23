ＴＢＳ系「明石家さんまのご長寿グランプリ２０２５」が、２６日午後６時から３時間スペシャルで放送される。注目は愛犬家・長嶋一茂プレゼンツの「さんま、犬を飼う？」企画第２弾。昨年の放送では、「実はずっと犬を飼いたいと思っている」というさんまのために、愛犬家の長嶋が「ワンちゃんを飼う楽しさ」を猛プレゼンし、好評を得た。今年はその第２弾をとして、さんまと３０年来の親友で愛犬家でもある歌手の工藤静香が