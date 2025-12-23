１２月２１日の朝日杯ＦＳで逃げて２着に粘ったダイヤモンドノット（牡２歳、栗東・福永祐一厩舎、父ブリックスアンドモルタル）は、放牧に出される。来年はＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（２６年５月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル）を目指す。前哨戦にはファルコンＳ・Ｇ３（３月２１日、中京競馬場・芝１４００メートル）やニュージーランドトロフィー・Ｇ２（４月１１日、中山競馬場・芝１６００メートル）が候補になる。