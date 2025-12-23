ＴＢＳ系「ＣＤＴＶライブ！ライブ！クリスマス年間ランキングＦｅｓ．」が２３日に放送され、人気アイドルの歌声にネットは驚きに包まれた。ディズニークリスマスメドレーのコーナーで、「Ｄａ−ｉＣＥ」花村想太と名曲「美女と野獣」をデュエット。ヒロイン・ベルのようなイエローのドレス衣装で、迫力の美声を響かせた…。ネットは「ふるっぱーの仲川さん歌うますぎないか？」「歌うっま」「仲川さんあまり存じ上げなかっ