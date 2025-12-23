１２月２０日に中京競馬場で行われたＪＲＡと地方競馬の見習騎手による「２０２５ヤングジョッキーズシリーズ（ＹＪＳ）」ファイナルラウンド中京で地方所属の女性騎手としては初勝利を挙げた塩津璃菜騎手（２０）＝西脇・長南和宏厩舎所属＝が、２３日に園田競馬場で行われた５レース（サラ系２歳リミテッド、ダート８２０メートル＝１２頭立て）で自厩舎で９番人気のヤクモドリーム（牝２歳、父ファインニードル）に騎乗して１