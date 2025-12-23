歌舞伎『流白浪燦星（ルパン三世）』第2弾となる新作のタイトルが『流白浪燦星 碧翠の麗城（へきすいのれいじょう）』に決定した。あわせて、片岡愛之助が演じる流白浪燦星とともに、作品を盛り上げる出演者の配役が解禁され、愛之助が石川五ェ門も演じ、一人二役務めることが発表された。【写真多数】前作の“歌舞伎版”ルパン三世『流白浪燦星』大騒動の様子漫画家モンキー・パンチさんの原作による『ルパン三世』シリーズは