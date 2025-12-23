練習後、取材に応じるスノーボード男子の荻原大翔＝23日、星野リゾートネコママウンテンスノーボード男子ビッグエア、スロープスタイルでミラノ・コルティナ冬季五輪代表を確実にしている荻原大翔（TOKIOインカラミ）が23日、福島県内の星野リゾートネコママウンテンで練習を公開し「金メダルを二つ取れるように頑張りたい」と抱負を語った。今季のワールドカップ（W杯）はビッグエアの開幕戦、第2戦と予選落ちが続いた。「自