演歌歌手の藤あや子が22日に自身のアメブロを更新。同じく演歌歌手の細川たかしとのクリスマスディナーショーを行ったことを報告した。【映像】藤あや子、24歳年下夫との“乾杯ショット&2人分の食卓この日、藤は「岐阜グランドホテル 細川たかし先輩とクリスマスディナーショー」と報告。「素晴らしいお客様が沢山お越しくださいました」と感謝を述べた。共演した細川について「声量が半端なくてとっても刺激を受けます