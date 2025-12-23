フタバ食品は12月19日、創業80周年記念式典を開催した。戦後間もない昭和20年の創業からアイスクリームを軸に事業基盤を築いてきた同社は、2028年操業予定の新工場を成長の軸に据え、100年企業に向けた経営を加速させる。式典では取引先や社員らが集い、節目の年を祝うとともに将来像を共有した。桑田真澄氏式典は二部構成で実施。第1部にはサプライチェーンの取引先約412人を招待し、元プロ野球選手で野球解説者の桑田真澄氏