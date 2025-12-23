今夏にミランからアル・ヒラルへ移籍したフランス代表DFテオ・エルナンデス。新天地では左サイドバックのポジションですぐさまレギュラーの座を手にし、今季の公式戦16試合で5ゴール2アシストと攻撃力の高さを遺憾無く発揮している。そのテオは在籍3年目の2021-22シーズンにはクラブのスクデット獲得に貢献するなど、長らくミランの主力としてプレイ。しかし、2026年夏に失効する契約をめぐって、年俸面で選手側とクラブ側に隔たり