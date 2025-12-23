レアル・マドリードに所属するブラジル代表FWエンドリック（19）は今冬リヨンへ移籍するようだ。2024年夏にレアルに加入したブラジルの神童は昨シーズン公式戦37試合に出場し7ゴールを記録。キリアン・ムバッペやヴィニシウスらスター軍団の存在もあり、出番は少なかったが、847分と少ない出場時間の中でも数字を残した。しかし、シャビ・アロンソ新体制に変わった今シーズンは出場機会がさらに減少。夏に負傷し、スタートが遅れた